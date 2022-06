Con el objetivo de continuar con la proyección a los jugadores de las Fuerzas Básicas y equipos profesionales, el Inter Playa del Carmen y Venados FC concretaron este jueves un convenio de colaboración en el estadio “Mario Villanueva Madrid”.

Por parte del conjunto del Inter Playa del Carmen firmó el acuerdo su titular, Amador Gutiérrez Guigui y por Venados FC el director deportivo, Luis Miguel Salvador; los testigos fueron el síndico municipal de Solidaridad, Adrián Pérez y el director de Fuerzas Básicas del cuadro astado, Daniel Rosello.

“Nosotros como Inter Playa del Carmen tenemos Segunda División y Tercera División, mientras que Venados FC tiene Liga de Expansión MX y Tercera División. Es una manera de complementarnos para no entorpecer los procesos de nuestros futbolistas”, agregó el directivo.

Por su parte, Luis Miguel Salvador destacó “creo que con el paso de los años siempre había un comunión entre Venados y el Inter, préstamo de jugadores, nos intercambiamos, jugamos partidos, pero no se había hecho de manera oficial”.

“Yo creo que hoy se está construyendo un puente considero muy valioso para ambas instituciones en el que tengan ustedes como Inter Playa a un aliado deportivo como lo es Venados en lo que jugadores de ustedes no queden solo aquí, si no que tengan la posibilidad de crecer a una Liga de Expansión o por qué no a la Primera División”, concluyó.