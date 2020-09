Cuando parecía que Luis Suárez apuntaba a la Juventus tras estar en Perugia para obtener el pasaporte italiano, ahora está metido en el ojo del huracán.

Ya que la Guardia di Finanza detectó irregularidades en el examen de certificación de la lengua del mencionado país del internacional uruguayo.

Según el diario ‘La Repubblica’, el Pistolero ya habría pactado las respuestas antes de la prueba y apunta a que la ciudadanía Italiana “se obtuvo mediante una estafa”, así como también habrían pactado las puntuaciones antes de que hiciera el test.

El fraude habría sido descubierto tras una investigación de la Guardia di Finanza y la Fiscalía de Perugia y los soldados de Fiamme Gialle continúan con la investigación obteniendo documentos en la Universidad de la capital de Umbría.

Comenzaron a filtrarse detalles de la investigación del caso de Suárez, con frases que hablan del examen que duró media hora durante el viaje relámpago a Perugia y que hizo que medios como Corriere della Sera lo cuestionaran, puesto que suele tener una duración de dos horas.

“No debe, debe, pasará, porque con 10 millones la temporada de sueldo no las puedes arruinar porque no tiene B1… es un A1 (nivel básico)… no conjuga verbos, habla con el infinito”, se lee en la publicación entre una conversación de Stefania Spina, realizadora del examen.