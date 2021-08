El partido que México disputará ante Japón este viernes en los Juegos Olímpicos de Tokio será el último de Jaime Lozano como entrenador de la Selección Mexicana Sub-23, así lo confirmó el propio estratega en las horas previas del duelo.

“Nos toca jugar el seis, mañana y aquí acaba mi participación prácticamente con Selección nacional, me quiero despedir con la gente por la que hago esto”, declaró el Jimmy en conferencia de prensa.

¿Por qué renuncia Jaime Lozano?

El “Actor” aseguró que su ciclo en el Tricolor Sub-23 ha terminado y ahora busca nuevas opciones para seguir creciendo en su carrera como director técnico, además consideró prudente dar paso a las nuevas generaciones de entrenadores que actualmente están en categorías inferiores.

“Mañana es nuestra última participación, hay que esperar, acaban procesos, hay que sentarse con los directivos, evaluar lo que fue todo este proceso, después esperar, así lo veía, sellando mi participación con una medalla y después ver otras oportunidades. Para abajo no me veo en Selección la verdad, no me veo más abajo volviendo a hacer estos procesos, en este mismo proceso ya hay gente que va a empezar ese mismo camino que seguro lo hará muy bien”, señaló el exfutbolista.

Una oferta por Lozano

De acuerdo a información del diario Récord publicada hace algunos días, el Jimmy es pretendido por la Selección mayor de Japón, combinado que en el pasado ya fue dirigido por el mexicano Javier Aguirre, quien no pudo terminar su proceso tras verse involucrado en el escándalo de amaño de partidos en España.

Por último, Lozano descartó que una de sus opciones sea tomar a la Selección Mexicana mayor, pues respeta el actual proceso del ‘Tata’ Martino a pesar del tormentoso verano que vivió entre la Nations League y la Copa Oro.

“Creo que Gerardo Martino hará un gran trabajo con la mayor, el tiene una gran generación, ha manejado muy bien el grupo, ha conseguido cosas muy importantes aunque el último verano no se dieron las cosas al final como hubiéramos querido, tengo mucha fe en que este proyecto nos va a dar cosas y alegrías muy lindas”, concluyó.