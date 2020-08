Uno de los futbolistas de mayor renombre en la plantilla del Real Madrid es James Rodríguez, quien en la última temporada pasó a un segundo plano bajo las órdenes de Zinedine Zidane al darle pocos minutos en los torneos que disputaron.

Es por eso que el colombiano plantea su salida del conjunto merengue, algunos rumores en Europa señalan que la Serie A podría ser la liga para que Rodríguez continúe con su carrera. Aunque también no cerró la posibilidad de llegar al futbol mexicano.

Durante una entrevista, James Rodríguez no cerró las puertas si algún equipo de la Liga MX le hace una oferta: ”Hay que escuchar, ¿por qué no? Yo nunca digo que no a nada. México tiene mucha adquisición, muchas cosas buenas, hay mucha plata. Uno nunca sabe, el futbol cambia mucho en tres, cuatro años”, manifestó el seleccionado colombiano.