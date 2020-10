La reciente pandemia de COVID-19 ha impactado de lleno en las economía de todo el mundo en casi todos los sectores, pero la industria turística y la ligada a los deportes y entretenimiento han sido de las más golpeadas por las restricciones impuestas por los gobiernos.

En el ámbito de los deportes de equipo, el fútbol es sin lugar a dudas en donde más han repercutido las medidas de aislamiento. Hay que recordar que en América Latina recién el pasado 15 de septiembre se ha retomado la popular copa Libertadores de América y la Concacaf Champions League sigue en suspenso, mientras que en el continente europeo fue Alemania quien dio el puntapié inicial en el mes de mayo para comenzar a jugar los partidos postergados, y luego le siguieron otros países como Italia, España e Inglaterra, mientras que la reconocida UEFA Champions League se terminó de jugar en agosto pasado, y promete comenzar un nuevo ciclo el próximo 20 de Octubre.

El negocio del marketing deportivo y de los clubes de fútbol en general mueven millones de dólares anuales entre pases de jugadores, sponsors, publicidad en estadios, apuestas deportivas y merchandising, es por ello que la UEFA – nos cuenta Jose Eshkenazi – en un intento de reactivación de la industria ha declarado que permitirá jugarse los partidos con aforo reducido al 30% en las canchas.

Esta normativa estará sujeta a la voluntad de cada país pero no deja de ser una buena noticia en cuanto a movimiento económico de una industria que necesita recuperarse.

Con la vacuna contra el SARS-CoV-2 pronta a patentarse y volcarse al mercado en el primer trimestre de 2021, y la decisión de los gobiernos de rescatar a las industrias más golpeadas, es importante recordar las acciones de marketing en el ámbito del deporte que pueden ser muy exitosas para las empresas.

En el marco de una reactivación mundial de las economías, el especialista en publicidad en el deporte, Jose Eshkenazi, nos asesoró de las diferentes oportunidades de publicidad en el mundo deportivo.

El especialista y representante legal de la firma mexicana Soccer Media destaca el valor que tienen en la actualidad post pandemia para las empresas generar una estrategia de marketing BTL (below the line) para acaparar a públicos específicos en medios no convencionales, y por ende con mayor retorno de la inversión.

El público que consume fútbol en México es un 80% mayor de 18 años, con alto poder de toma de decisiones de consumo de productos y servicios – detalló Jose Eshkenazi.

Con respecto a la distribución de género los hombres ganan en el porcentaje de la torta con un 64% frente al 36 de las mujeres y niños.

Mientras que el nivel socioeconómico D (40%) son los más representativos del público futbolero, y luego por detrás le siguen casi con la misma preponderancia el DE (23%), ABC+ (21%) y C(21%)

En cuanto a equipos se refiere, Jose Eshkenazi, representante de Soccer Media Solutions agrega que el mayor interés del público está puesto en América, Pumas y Chivas, y es también en donde la mayoría de las grandes marcas del mercado quieren auspiciar, enfatiza el especialista

Sin lugar a dudas, dadas las grandes posibilidades de visibilidad que las empresas obtienen al pautar en los estadios de fútbol, ya sea en las vallas fijas o rotativas, sumados al alcance adicional que se obtienen gracias a la televisación de los partidos en los diferentes canales deportivos de México, Latinoamérica y Europa, se consigue potenciar ampliamente cada marca patrocinante y lograrse esta manera el branding deseado.

Cabe destacar – agrega Jose Eshkenazi – , que el beneficio de la publicidad va mucho más allá que las propuestas físicas, ya que se incluyen “virtuales”, que si bien no son vistos en el estadio, sí son visualizados por los miles de espectadores en la TV.

Las redes sociales son otros de los grandes potenciadores de la publicidad fija en estadios de fútbol – manifiesta Jose Eshkenazi – ya que cada influencer, canal oficial de noticia y millones de usuarios fanáticos de un equipo capturarán con sus smartphones tanto imágenes como videos, para luego volcarlos a sus canales de Twitter, YouTube, Instagram o TikTok.

Este beneficio le dará a las empresas aún más alcance y penetración en diferentes audiencias, multiplicando visualizaciones y efectos positivos.

Soccer Media México es líder en pauta en medios deportivos y desde su experiencia a lo largo de los años hace hincapié en la oportunidad de recurrir a canales no tradicionales para hacer crecer las empresas en una estrategia de marketing que apuesta a lo digital y lo físico.