Previo a su pelea en contra del expeleador de la UFC, Anderson Silva, el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr, sigue pensando en la posibilidad de una revancha en contra del ‘Canelo’.

El Hijo de la Leyenda, luego de haber caído con el tapatío en 2017 en las tarjetas, volvió a insistir en en la posibilidad de subir de nueva cuenta al cuadrilátero en contra de Saúl Álvarez.

Chávez Jr, aseguró que sería un gran negocio para ambos volver a enfrentarse, por el impacto mediático que podría significar para el público mexicano verlos enfrentarse de nueva cuenta.

Aunque aclaró que no le tiene ninguna especie de rencor, ni que esté interesado en volver a pelear con alguno de los rivales que lo derrotaron anteriormente, sino que sólo responde a las preguntas de los fanáticos.

“No es que rete a nadie, no me interesa, pero la gente me pregunta por la revancha con Canelo, con Jacobs, ‘Maravilla’, con cualquiera que me haya ganado estoy dispuesto a pelear la revancha”, comentó a TUDN.