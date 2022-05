La boxeadora mexicana Alejandra “Fénix” Ayala fue inducida a un coma después del daño que sufrió en su pelea contra Hannah Ranking en busca del campeonato Superwelter de la AMB que se celebró en Glasgow, Escocia.

Alejandra Ayala fue hospitalizada después de haber sufrido un poderoso KO en el round 10 en la pelea que sostuvo ante la local Hannah Rankin.

De acuerdo con un reporte médico, la boxeadora mexicana fue sometida a una cirugía y actualmente se encuentra en coma inducido, en espera de una evolución favorable; su estado de salud se califica como estable.

Alejandra Ayala retó a Hanna Rankin por el campeonato Superwélter de la Asociación Mundial de Boxeo y la se acordó que el pleito se llevaría a cabo en Escocia.

Alejandra Ayala tuvo un hematoma subdural, por el que fue intervenida quirúrgicamente, reveló la empresa promotora Fight Academy a través de un comunicado que divulgó en redes sociales.

En el comunicado explican que se mantienen en contacto con la familia y equipo de Alejandra Ayala para brindarles todo el apoyo necesario.

“Estamos en contacto con la familia de Alejandra y equipo y les ofrecemos todo nuestro apoyo. Actualizaremos la información cuando podamos y sea apropiado hacerlo, pero ahora mismo nuestros pensamientos están con Alejandra y su familia“, señaló la empresa promotora; mientras que Hanna Rankin se encuentra profundamente consternada ante la situación.

My thoughts, prayers and good wishes are with Alejandra and her family and team at this time.🙏🏻 Once again thank you Scotland for supporting our fight and can we all keep Alejandra and her team in your thoughts for a speedy recovery. ❤️ @NSC_HP @SamKynoch https://t.co/nDqqP0C5Ib

— Hannah Rankin (@Team_Rankin) May 15, 2022