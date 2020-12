El astro portugués consideró que su hijo mayor tiene talento, pero que para ser el mejor requiere de mucha dedicación

Cristiano Ronaldo cerró el año siendo galardonado con el premio al jugador del siglo en la gala de los Globe Soccer Awards, que se llevó a cabo en el Armani Hotel, en el rascacielos Burj Khalifa de Dubái. Este tradicional evento del fútbol, que contó con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó por primera vez los premios al siglo, para reconocer los últimos 20 años.

Después de levantar el trofeo y bajarse del escenario, brindó una entrevista a los medios de comunicación, que cubrieron el evento en la que habló de su vida personal.

Preguntado sobre su hijo mayor, Cristiano Jr., el delantero de la Juventus reconoció que tiene talento, pero que hay cosas que debe mejorar y hábitos que lo enojan como padre.

“A veces bebe coca cola y come patatas fritas, y eso me irrita, él lo sabe”, aseguró en declaraciones al periódico portugués A Bola. “Veremos si mi hijo se convierte en un gran futbolista”, consideró el ex Real Madrid sobre Cristiano Jr., quien milita en las categorías infantiles de la Vecchia Signora.

“A veces le digo a mi hijo que se bañe con agua fría para recuperarse después de correr en la cinta, y me dice: ‘Papá, hace mucho frío allí. Está bien, solo tiene 10 años”, explicó sobre algunas técnicas que aprendió durante su carrera como profesional.

El pequeño ya está dando que hablar después de que se viralizaran varios videos suyos definiendo jugadas y protagonizando distintos regates: “Para ser honesto, él tiene potencial, es un niño grande, es rápido, dribla bien, pero siempre le digo que esto requiere mucha dedicación, mucho trabajo duro”, remarcó CR7.

“Siempre le digo que se necesita trabajo y dedicación para tener éxito. No lo presionaré para que se convierta en futbolista, pero me gustaría. Lo más importante es convertirse en el mejor en lo que desee, ya sea fútbol o medicina”, concluyó el astro portugués.

Sus otros hijos tampoco se libran de sus estrictas reglas de alimentación. Los gemelos Eva y Mateo y su hija Alana Martina conocen la forma de pensar de su padre: “Mis niños menores me miran con algo de miedo cuando comen chocolates”, sentenció Ronaldo.