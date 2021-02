El piloto mexicano confesó que el monoplaza RB16B requiere un manejo muy específico y que no todos los pilotos de la F1 pueden optimizarlo

Luego de los primeros días de Sergio “Checo” Pérez a bordo del RB16B, su nuevo bólido para la Temporada 2021 de la Fórmula Uno (F1) con la escudería Red Bull Racing, el piloto mexicano entendió por qué varios de sus colegas no pueden dominar el poderoso motor del “toro rojo”.

Y es que al estar en pista en un día frío junto a su coequipero Max Verstappen, en los 100 kilómetros permitidos para grabación en el circuito de Silverstone, Inglaterra, el tapatío logró dar unas vueltas sin incidentes y al final no pudo esconder su emoción de conducir un monoplaza más potente al que estaba acostumbrado con su anterior equipo, Racing Point. Así lo dijo este jueves en entrevista para la página de Red Bull Racing:

Conducir un auto nuevo siempre es especial, para el piloto y para el equipo. Durante el invierno han estado trabajando a fondo y por fin hemos podido probarlo en la pista. Ha sido un momento emotivo

Sin embargo, explicó las dificultades que tendrá estar detrás del volante de la segunda escudería más poderosa de la F1, que tiene como objetivo desafiar a Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, de Mercedes, para gobernar en la categoría.

Una de las cosas que más me llamó la atención desde que me subí al simulador y al coche es el nivel de agarre que tiene la parte delantera del coche, es muy alta (comparada) a todo lo que he manejado […] Puedo decir que creo que hay mucho potencial. Las condiciones del circuito no eran las mejores pero ha sido fantástico conocer un poco el bólido

El mexicano de 30 años señaló que el auto requiere un manejo muy específico y que incluso luego de hablar con Alex Albon, piloto titular de Red Bull en 2020 y que con su llegada pasó a ser reserva, entendió inmediatamente su sentir del Red Bull.

Cabe mencionar que el tailandés nunca pudo ser constante en resultados y que fue lo que llevó al equipo a tomar la decisión de reemplazarlo por el mexicano y ha sido la última “víctima” del carro que ya dio dolores de cabeza en el pasado a Pierre Gasly, Daniil Kvyat, entre otros; pero que Verstappen ha logrado hacer ganador.

Inmediatamente puedo entender por qué no todos los pilotos pueden optimizar este auto, no es fácil sacar lo mejor, pero creo que si encuentras esa ventana que es difícil de encontrar, puede ser muy rápido el auto

Incluso, Pérez reconoció que pudieran pasar hasta cinco Grandes Premios para sentirse completamente adaptado al coche.

Difícil poner un tiempo (de adaptación), pero yo creo que alrededor de cinco carreras es que voy a llegar mi potencial. Se necesita mucho tiempo para sentirse 100% cómodo. Pero tengo que decir que hemos avanzado mucho en eso: cambiamos los asientos, ajustamos los cinturones. Cada vez que hacemos algo diferente. Esa es la prioridad, hacerme sentir cómodo con él, de modo que cuando lleguemos a Bahréin, ¡estemos listos para patear traseros!

A pesar de esto, “Checo” ha dejado muy buena impresión en Christian Horner, director de la escudería austriaca. En entrevista para su medio, aseguró que ha sido testigo de la capacidad y hambre del mexicano para la Temporada 2021

Creo que se está adaptando muy bien […] Es un miembro popular del paddock y puedes ver por qué. Es un tipo fácil de tratar, está haciendo todos sus deberes, ha estado trabajando duro durante el invierno. Realmente está aprovechando esta oportunidad con ambas manos

No obstante, el mandamás de Red Bull Racing dejó en claro lo complicado que es lidiar con las diferencias, en especial de estar tanto tiempo con otra escudería: “Así que cualquier kilometraje que hayamos podido darle es de gran valor a medida que conoce a su equipo de ingenieros, cómo funcionan nuestras máquinas, cómo funcionan nuestras reuniones, qué se requiere de él como piloto de Red Bull. Así que creo que estos últimos días han sido invaluables para él”, abundó.