La Formula 1 podría estar viendo el ocaso de su existencia, y es que después de que Bernie Ecclestone dejó la jefatura de la máxima categoría del automovilismo, pilotos como el mexicano Sergio “Checo” Pérez y equipos como Red Bull Racing, creyeron que el riesgo de desaparecer se habría disipado, pero al parecer dicha incertidumbre aún continúa, así lo reveló el volante alemán, Sebastian Vettel.

El piloto alemán aseguró que, si no llegan cambios a favor para la sustentabilidad de la categoría, el Gran Circo podría desaparecer, pues tiene que suceder en un futuro inmediato, ya que los motores actuales no son lo suficientemente ecológicos y sostenibles, por lo que espera se implemente una acción agresiva para lograrlo.

“Creo que vivimos en una época en la que tenemos innovaciones y posibilidades de hacer que la Fórmula 1 también sea verde, y no perder nada del espectáculo, de la emoción, de la velocidad, del desafío, de la pasión. Tenemos tanta gente inteligente y poder de ingeniería que podríamos encontrar soluciones. Pero las regulaciones actuales, creo que son muy emocionantes, el motor es súper eficiente, pero es inútil”.

Para Vettel es necesario escuchar las ideas de la gente por el bien del deporte, pues si no se toman en cuenta podría llegar el fin de la F1: “En términos de regulaciones podrían pasar cambios más relevantes. Es algo bueno para la Fórmula 1, y también vital. Pero si no vienen, creo que la Fórmula 1 desaparecerá. Estamos en una etapa en la que sabemos que hemos cometido errores y no tenemos tiempo para seguir cometiendo errores”.

La F1 está en conversaciones sobre las regulaciones del futuro, nuevos motores, nuevos combustibles, a lo que Vettel reveló: “Siento que podríamos usar nuestros recursos, es decir, la inteligencia que tiene la Fórmula 1, con todas las personas inteligentes, los recursos, las instalaciones y también el dinero que la Fórmula 1 tiene para gastar”.