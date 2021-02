Cancún FC tiene cuentas pendientes por saldar con los Toros del Atlético Celaya. La herida aún no cicatriza, después de la dolorosa ‘estocada’ (2-0) que sufrió ‘La Ola Futbolera’ el 18 de noviembre, en la jornada 15 y última de la fase regular del Apertura 2020.



Aquella ocasión, en el estadio ‘Andrés Quintana Roo’, le costó no solamente perder el juego, también la oportunidad de aspirar a la fase final de forma directa, a la postre, instalado en la Reclasificación y eliminado en la misma instancia.

Ahora, tres meses después, la escuadra de Christian Giménez tendrá la gran oportunidad de vengarse de esa afrenta, y qué mejor que ‘partir plaza’ en el mismísimo ‘ruedo’ del ‘Miguel Alemán Valdés’, en Guanajuato: “En esta liga no hay equipo fácil. En el tiempo que llevo acá, puedo decir que todos son muy competitivos, así que hay que trabajarlo y pensar exclusivamente en nosotros”, sentenció el mediocampista, Raúl Castillo, anotador de la pena máxima ante Dorados de Sinaloa, que puso fin a una racha de siete juegos sin ganar.



Castillo es fundamental en el esquema de ‘Chaco’, desequilibrante a la hora de encarar a los rivales. Sin duda, un refuerzo que ha asimilado muy rápido lo que pretende su estratega:

“Me siento muy bien, agradecido por la confianza que me ha dado el cuerpo técnico y los dirigentes, que me sirve para mi formación, buscar minutos. Repito, muy agradecido con el club”, sentenció.



Hasta el momento, el originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas de 19 años de edad, procedente de Tuzos del Pachuca, acumula cinco juegos, cuatro como titular, un total de 346 minutos y el referido gol frente a los norteños: “Estamos contentos con el resultado, también individualmente por el gol. A seguir trabajando, de aquí para arriba”, reconoció de cara a la cita contra los de bajío, este miércoles a las 18:00 horas, tiempo de Quintana Roo.



La victoria ante Dorados, ubica a los caribeños con cinco puntos, en la décimo cuarta posición, las mismas que el campeón, Tampico Madero, pero con diferencia de -3 por -1 de ‘La Jaiba Brava’.

Celaya, un año sin perder en casa

Los astados, bajo el mando de Israel Hernández, se perfilan de nuevo a otra buena campaña, al menos por lo que reflejan sus números, por ahora. En cinco juegos suman nueve unidades, gracias a un par de triunfos y tres empates. Y en casa, el estadio ‘Miguel Alemán Valdés’, marchan perfectos, con éxitos a costa de Pumas Tabasco (2-1) y Mineros de Zacatecas (2-0) en la segunda y cuarta fecha, en ese orden.

Celaya no pierde en su cancha, desde la cuarta jornada del Clausura 2020 del entonces Ascenso MX, cuando cayó (1-0) ante Mineros de Zacatecas, el 15 de febrero. Como local en el pasado Apertura, registró cinco victorias y dos empates. En total, su balance fue de nueve éxitos, cinco igualadas, un tropiezo (1-0 en el estadio ‘Jalisco’ contra Tapatío, en la fecha 13) y 32 unidades, convertido en superlíder, pero eliminado en Semifinales por Tampico Madero.



En su más reciente compromiso, dividió unidades (0-0) frente a los Potros de Hierro del Atlante, en la Ciudad de los Deportes. Guillermo Martínez, ahora con el Puebla en la Liga MX, fue uno de los cuatro rompe redes del torneo anterior, con siete tantos. En el actual, Sergio Andrés Vergara, ya cuenta con cuatro, los mismos que el atlantista, Vladimir Moragrega, superado por Julio César Cruz, de Alebrijes de Oaxaca, con cinco.

Raúl Castillo

Mediocampista de Cancún FC

