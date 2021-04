Cancún, 14 de Abril.- Cancún FC recibió una visita muy especial en el estadio ‘Andrés Quintana Roo, a un fan incondicional de ‘La Ola Futbolera’, integrante ni más ni menos que de ‘La Malagua’, la porra oficial del equipo. Su nombre: Fernando Sánchez Pacheco.

‘Fer’, de 23 años de edad, fue reconocido por la escuadra caribeña como el ‘aficionado del partido’, que significó por primera vez la oportunidad para los cancunenses de jugar con su público en las tribunas del inmueble de la súper manzana 21. Esa noche ante Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, el miércoles 7 de abril para ser exactos, quedará para la historia y para el joven, como una gran experiencia en su vida: “¡Cancún FC es el campeón!”, exclamó con gran alegría, en compañía de su hermano, Edmundo Jesús, de 21 años, quien también forma parte de ‘La Malagua’.

Al margen del fútbol, Cancún FC siempre se ha distinguido por hacer conciencia con respecto a la importancia de la inclusión y el respeto. En esta ocasión, vuelve a quedar de manifiesto con la invitación que la directiva realizó a sus flamantes seguidores: “Fuimos de los primeros que llegamos al estadio. Es la primera vez que entró aquí y tenemos tan cerquita a los jugadores (se lleva la mano al corazón ante la gran emoción que los invade)”, consigna Edmundo Jesús.

El futbol es muy importante para este jovencito chispa con Síndrome de Down, aficionado confeso de ‘La Ola’, el equipo de sus amores. ‘Fer’ no se pierde un partido de Cancún FC, y como ‘buen fanático’, no se cansa de apoyarlo, como incluso, lo evidenció durante su amena visita para presenciar el entrenamiento del plantel.

‘La cereza en el pastel’ fue un diploma que le entregaron Javier ‘Chuletita’ Orozco y el capitán, Miguel Basulto, además de un jersey. Desde luego, no perdió la oportunidad de posar con ambos y solicitar la firma en su ‘armadura’ celeste. Sin duda, un ejemplo de pasión y amor por los colores de ‘La Ola Futbolera’.