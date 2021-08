La velocista mexicana, Paola Morán, defiende a delegación mexicana en Tokio

“Para todas esas personas que comentan ‘nomas van a pasear’ o cosas por el estilo, no! ¿Han ganado algún premio estatal, regional, mundial o se han esforzado por lo menos para hacerlo? Si son de aquellos que nunca se han esforzado para alcanzar la excelencia en su trabajo, salón, lo que sea que hagan, entonces no tienen la idea de lo que están hablando”.

En ese sentido, la joven deportista de 24 años aseguró que aquellos que critican “no tienen idea de lo que están hablando” si no se han esforzado para alcanzar un objetivo.

Finalmente, Morán invitó a aquellos que critican a las y los deportistas a “esforzarse por ser mejores personas”:

“Antes de criticar cualquier resultado, por favor pregúntate si alguna vez has intentado ser el mejor en algo. Es dificil, ¿verdad?. Busquen ser mejor persona mañana, búsquen su mejor versión; persigan la excelencia. Y no, como atletas no nos conformamos, competimos para ganar, no para participar. Y si no lo logramos hoy, buscamos lograrlo mañana”, sentenció.