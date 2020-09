Este martes, Chivas empató a un gol contra los Gallos Blancos de Querétaro. Sin embargo, los rojiblancos tuvieron dos jugadas que cambiaron el rumbo del partido, lo que provocó el enojo de los aficionados, que lo manifestaron en redes sociales.

Una de ellas fue el penal que tuvo José Juan Macías en tiempo de compensación en el segundo tiempo, que terminó atajando el guardameta Gil Alcalá. La segunda fue el gol del empate queretano, conseguido gracias a una pifia del arquero Antonio Rodríguez.

Tras la derrota, el guardavallas del Rebaño Sagrado salió a dar la cara ante su error, que le costó repartir puntos a su equipo. En su cuenta de Instagram publicó un corto mensaje, acompañado de una foto suya en el partido.

“En ocasiones pasamos por altas y bajas, buscamos dar nuestro mayor esfuerzo para siempre obtener los mejores resultados, pero existen ocasiones donde fallamos y el esfuerzo, dedicación y compromiso no se ven reflejados. Este momento es uno de esos”, escribió.

Publicación de Antonio Rodríguez (Foto: Instagram/ @tono.rodriguez)

El mexicano también compartió una frase del exitoso ex basquetbolista Michael Jordan. “Comparto la mentalidad de M. Jordan al decir ‘Puedo aceptar el fracaso; todo mundo falla en algo. Pero no puedo aceptar no intentarlo’”, indicó.

Aseguró que en estos momento está consciente de sus metas y de su trabajo para lograrlo. “Hoy más que nunca: con fe en Dios, mente enfocada, objetivos claros, firmes a crecer, superarse y entregar todo de mí para mejorar cada día”, señaló.

Me siento en deuda con mis colores, a defender mi casa y mi equipo Chivas

Esta no es la primera vez que el joven guardameta comete un error en el torneo. En la jornada 5, los Diablos Rojos de Toluca lograron la victoria con un gol de Diego González, donde también colaboró Toño.

El funcionamiento de las Chivas no ha sido el deseado desde la llegada de Víctor Manuel Vucetich (Foto: Twitter @Chivas)

Y es que el funcionamiento de las Chivas no ha sido el deseado desde la llegada de Víctor Manuel Vucetich. En sus últimos cuatro partidos, los tapatíos suman una derrota, dos empates y una victoria.

Sin embargo, Vuce minimizó los errores tras el empate contra los Gallos Blancos. “Hoy evidentemente fallamos en el aspecto de la definición y tuvimos equivocaciones muy graves en la portería, pero todo esto es parte del fútbol”, mencionó en conferencia de prensa.

“Las situaciones que se vivieron el día de hoy son parte del fútbol. Tenemos que hacer un análisis y un balance. Hay que ser muy críticos. Son dos situaciones muy específicas que se tendrán que evaluar internamente”, añadió.

Por último, señaló que debe de haber un análisis profundo dentro del vestidor rojiblanco. “Debe haber crítica interna y hay que tomar decisiones para que el equipo pueda tener un rendimiento mucho más estable”, aseveró.x

Publicación de José Juan Macías (Foto: Instagram/ @jjmacias9)

El técnico no fue el único en dar sus impresiones sobre los errores de este martes. Macías también escribió un texto sobre el penal errado. “Si algo he aprendido en mis 20 años de vida, es que uno no alcanza el éxito, sin haber fallado muchas veces antes”, escribió en su cuenta de Instagram.

“La única manera de responder ante una falla, es aceptarla, aprender de ella y seguir trabajando con la misma o más intensidad, y no estoy hablando solo de fútbol, sino en la vida en general”, resaltó.

Por último, exhortó a los jóvenes a seguir sus sueños, aunque haya tropiezos en el camino. “Al final del día la vida no se trata de qué tan fuerte puedas golpear, sino de qué tan fuerte puedan golpearte y seguir adelante”, concluyó.