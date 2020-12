Gerardo Martino no quiere a Javier Hernández en la Selección Mexicana y fue totalmente contundente en sus últimas declaraciones respecto a esta decisión. Si bien se hablaba de una posible vuelta del Chicharito, sobre todo ante la grave lesión que sufrió Raúl Jiménez, la posibilidad la descartó el propio entrenador del Tri.

Para el Tata, el hecho de ser el goleador histórico del seleccionado mexicano no es razón para la convocatoria de Chicharito Hernández. Así lo manifestó en una nota con ESPN.

“Nadie juega porque es el goleador histórico de la selección, eso no te sostiene o te sostiene un ratito, pero no te alcanza para siempre porque si no, estaríamos convocando a Hugo Sánchez y ya no lo podemos convocar”, dijo Tata Martino.