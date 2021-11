El sueco Leo Borg, hijo del mítico Bjorn Borg, sostuvo un juego consistente y aguerrido para doblegar al estadounidense Timothy Phung, 6-4 y 6-2, para avanzar a la tercera ronda del Mundial Juvenil Yucatán de tenis.

El heredero del 11 veces ganador de títulos de Grand Slam, fue contundente y minó la resistencia de su rival golpe a golpe, “game” tras “game” para llevarse el triunfo.

El mexicano Luca Lemaitre, por su lado, doblegó al brasileño Joao Victor Couto (13 sembrado), 6-7 (4), 7-6 (9) y 6-3, en partido fuertemente disputado y uno de los de mayor duración de la jornada.

Las hermanas checas Brenda (4) y Linda (3) Fruhvirtova salieron con el brazo en alto. La primera, de 14 años de edad, derrotó a la peruana Luciana Pérez Alarcón, 7-6 (2) y 6-1, y la segunda hizo lo propio ante la mexicana María Fernanda Martínez, 6-2 y 6-2.

Otra mexicana, Alejandra Cruz se despidió al tropezar con la estadounidense Clervie Ngounoue (6), 6-0 y 6-1. Qavia López (EE.UU.) derrotó a Amelie Van Impe (16), 6-2 y 6-1; Laura Hietaranta (FIN, 9) a Mathilde Ngijol Carre (FRA), 6-2 y 6-0; Celine Naef (SUI, 8) a Krystal Blanch (EE.UU.), 6-4 y 6-4; Solana Sierra (ARR, 5) a Mia Kupres (CAN), 6-4 y 7-5, Lucia Ciric Bagaric (CRO, 10) a Chelsea Fontenel (SUI), 6-2, 6-7 (6) y 6-4, y Sayaka Ishii (JAP) a Christine Svendsen (DIN), 6-3 y 6-2.

Victoria Mboko (CAN, 12) doblegó a Mia Slama (EE.UU.), 6-4 y 6-1; Annabelle Xu (CAN, 15) a Luciana Moyano (ARG), 6-4 y 6-4; Alexis Blokhina (EE.UU.) a Lara Smejkal (ESL), 6-2 y 6-3, y Liv Hovde (EE.UU.) a Marina Stakusic (CAN, 14), 6-3 y 6-4.

En varonil, el peruano Gonzalo Bueno (3) superó al mexicano Luis Álvarez Valdés, 6-1 y 6-2; Coleman Wong (HKG, 5) al norteamericano Alexander Aney, 6-2 y 6-1; el peruano Ignacio Buse (7) al estadounidense Leanid Boika, 6-4 y 6-1; el boliviano Juan Carlos Prado (9) al mexicano Armando Sotelo, 6-2 y 6-0, y el suizo Kilian Feldbausch (10) al argentino Gianluca Citadini, 6-2 y 6-1.

Lautaro Midón (ARG) venció a Marko Stakusic, 6-2 y 6-4, y Antonio Vergara del Puerto (PAR) Henrique Rocha (POR), 3-6, 6-4 y 6-3. El paraguayo ingresó como “lucky losser” debido a que el primer sembrado, Victor Lilov, causó baja por lesión.

El croata Mili Poljicak, cuarto sembrado, derrotó a Yannik Rahman (EE.UU.), 6-1 y 6-3; Alexander Blookx (BEL) al macedonio Kalin Ivanovski, 6-2, 2-6 y 6-2; Adolfo Daniel Vallejo (PAR, 6) a Cooper Williams (EE.UU.), 4-6, 6-3 y 6-4, y Ryan Colby (EE.UU.) a Luka Mikrut (CRO, 12), 7-5 (5) y 6-2; Dino Prizmic (CRO, 16) a Edson Sánchez Elizondo (MEX), 6-2 y 6-1, y Gerard Campana Lee (COR, 14) a Sebastian Sec (EE.UU.), 6-4, 4-6 y 6-3.