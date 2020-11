En el estadio Héroes de Tlapacoyan, Veracruz, se anunció que se vendería el 50 por ciento del aforo para observar el juego entre el Club Veracruzano de Futbol Tiburón y los Leones Dorados de la Liga de Balompié Mexicano.

Las imágenes son claras, obviamente que en el pequeño estadio no se cumplieron las normas, pues todas las localidades están ocupadas, obviamente no hay espacio para una sana distancia y en cuestión de cubrebocas, no todos tienen, o está bien puesto.

En Veracruz hay reportados 37,105 casos activos de coronavirus, y 4838 muertes.

Obvio que esto no le interesa a la Liga de Balompié Mexicano y mucho menos al llamado CVF que ni siquiera tiene un estadio fijo al no llegar a un arreglo con Fidel Kuri para poder jugar en el Luis “Pirata” Fuente.

Según las redes sociales del mismo club, el representante de Protección Civil del Ayuntamiento verificó que sólo se vendiera el 50 por ciento de las entradas, pero claramente no fue así.