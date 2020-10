La Máquina del Cruz Azul visitará a las Chivas del Guadalajara en la jornada 15 del Apertura 2020 de la Liga MX, en busca de regresar a los primeros lugares de la tabla general, para obtener el pase directo a la Liguilla.

Un día antes del encuentro, el conjunto cementero “presumió” a través de sus redes sociales un golazo de tijera en uno de los entrenamientos del equipo, insinuando que están listos para enfrentarse al Rebaño Sagrado.

Sin embargo, la recepción de la afición ante este video no fue la mejor, ya que inmediatamente le recriminaron al equipo el que no hagan este tipo de jugadas en los encuentros de liga, pues “en los entrenamientos no se ganan campeonatos”.

Otro punto que tocaron los seguidores celestes fue la falta de gol del Cruz Azul en los últimos encuentros, pues suman tres juegos al hilo sin poder anotar, de los cuales dos fueron derrotas.

Fuente Soy Futbol