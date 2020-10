Cancún, 29 de octubre.- Lista para presentarse nuevamente ante su afición en la cuarta defensa de su título minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la cancunense Yesenia “Niña” Gómez se declaró lista para exponer su cetro ante la juarense Mirna Sánchez.

En el marco de la 58 Convención Anual del CMB, en octubre de 2019, la “Niña” Gómez realizó la tercera defensa de la corona ante la venezolana Débora “Pantera” Rengifo y este sábado 31, en la internacional “Oasis Arena Cancún”, volverá a ponerse los guantes para exponerlo ante la invicta gladiadora de Chihuahua.

“Estoy contenta y motivada por pelear el sábado, voy a salir y disfrutar, agradezco ser tomada en cuenta en una gran cartelera después de un año sin pelear”, dijo la joven, de 24 años de edad, quien se coronó en septiembre de 2018, cuando se impuso a la mexiquense Esmeralda “Joya” Moreno.

Aunque han sido 12 meses de inactividad los que acumula la campeona, resaltó que se preparó de la mejor manera para su compromiso, consciente de que todas las rivales son de peligro.

“Yo peleé en esa condición (no ser favorita) durante algunas peleas antes de ser campeona mundial y logré revertir los pronósticos”, señaló. “Pese a la inactividad que he tenido, que es bastante, me preparé bien, hice un campamento excelente en la Ciudad de México y en está ciudad no me descuidé”, agregó.

‘Todas las rivales son peligrosas, ya me tocó no ser favorita, y entiendo qué es estar de ese lado. Sé lo que puedo hacer, sobre todo con la experiencia que, pese a mi corta edad, me respalda”, expresó.

Destacó que pese a la situación que se vive en México y el mundo por la covid-19 y los impactos de tres fenómenos hidrometeorológicos durante este mes, Cancún está bien.

La contienda entre Yesenia y Mirna, es una de las estelares de la gala ¡Boxing is Back Home!, que presentan las promotoras “Cancun Boxing”, “Promociones del Pueblo” y “Boxing Time Promotions”, que se realizará con las regulaciones oficiales de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de la Secretarías de Salud, el CMB y el aval de las autoridades estatales. (Infoqroo)