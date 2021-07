El contrato que tenía Lionel Messi con el Barcelona ya terminó y puede negociar con el equipo que quiera; sin embargo, todo parece indicar que el astro argentino seguirá jugando en el Camp Nou.

De acuerdo a diversos reportes, la ‘Pulga’ renovará por cinco años, aunque esto no quiere decir que jugará con el conjunto blaugrana hasta el verano de 2026.

El anuncio oficial se haría a más tardar el viernes, luego de que Joan Laporta haya llegado a un acuerdo con Javier Tebas, quien le está pidiendo al Barcelona no rebasar el tope salarial impuesto por La Liga.

La máxima autoridad del futbol español advirtió que estará “muy atento” a los acuerdos entre jugadores y clubes que intenten eludir de alguna forma los controles económicos a través de algún “artilugio”.

Javier Tebas dijo que Lionel Messi no ha recibido ofertas del París Saint Germain ni del Manchester City a pesar de que hace unos días terminó su relación laboral con el Barcelona.

“Se me hace raro que no haya ninguna oferta. Creo firmemente que no la hay y que el jugador se quiere quedar”.