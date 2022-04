El béisbol es de oportunidades de aprovechar el momento, y eso justamente hicieron los Piratas de Campeche que capitalizaron tres lanzamientos descontrolados, para conseguir uno de dos registros en la séptima y enfilarse a ganar su primera serie en “casa” ante los Leones de Yucatán por 7-4.

Hasta antes de que los bucaneros desplegaran velas hacia la victoria con los registros ante los envíos de Dalton Rodríguez (derrotado) y Alex Tovalín, que esta vez no llegaron herméticos, y en la octava añadieron una más.

Las fieras tuvieron sus oportunidades, echaron mano de bateadores emergentes con corredores en posición de anotar cuando el juego estuvo nivelado, pero el imparable no se dio. El bulpen filibustero se creció apuntándose el éxito Irvin Machuca, tercero de cinco lanzadores, y salvamento de Lester Oliveros.

Teniendo en cuenta los antecedentes de los abridores se esperaba un duelo cerrado desde el montículo, con Yoanner Negrín y el yucateco Manuel Flores, quien por lo general en su ex casa se crece. Sin embargo, no fue así, ambos no salieron en su noche y si solo permitieron ambos a cuatro registros se debió a que en determinados momentos apretaron las tuercas.