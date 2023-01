Si entre tus propósitos de este año está abrazar la vida fitness, unos buenos tenis deportivos para mujer te serán muy útiles para lograrlo.

Hay varias clases de tenis deportivos para mujer, ya que mientras algunos modelos son ideales para entrenar, otros son especiales para correr en competencias.

Saber diferenciarlos es importante.

En el calzado deportivo de mujer se pueden encontrar diferentes marcas, diseños y modelos de acuerdo con las necesidades específicas de la actividad física que se vaya a realizar. Y por supuesto, de los gustos que vaya a satisfacer.

A continuación, repasamos algunos tips para elegir los tenis deportivos que se adapten mejor a cada necesidad.

¿Cuál es la diferencia con los tenis para hombre?

Aunque hay casos en los que las mujeres llegan a usar tenis de hombre por resultarles cómodos y funcionales, hay diferencias sustanciales que hacen que sea preferible utilizar modelos específicos de mujer.

En primer lugar, las mujeres tienen una masa corporal y muscular menor a la de los hombres, y por ende, pesan menos. Así que los tenis se diseñan tomando eso en cuenta.

La forma del zapato deportivo es diferente. Los tenis de mujer son más estrechos en la parte del talón.

En las suelas también existen diferencias. Las de tenis de mujer tienen más surcos que las de los varones y permiten una mayor flexibilidad debido a que deben soportar menos peso. Además, y por la misma razón, las suelas para calzado deportivo femenino son más suaves y ligeras.

Aunque la principal diferencia suele apreciarse en que los tenis de mujer pueden tener diseños más coloridos y coquetos.

Para entrenar o correr

Aunque pareciese intrascendente, conocer bien la diferencia entre los tenis para hacer running en largas distancias y los de entrenamiento puede salvarnos de una lesión.

Los tenis diseñados para acondicionamiento físico en el gym soportan una mayor variedad de puntos de presión, con el objetivo de facilitar las rutinas y la carga de peso.

En cambio, los zapatos deportivos para correr cortas, medianas o largas distancias están hechos para amortiguar el golpe de los pasos. Sin esa característica, no habría rodilla que dure.

Unos buenos tenis para el gimnasio deben contar con un buen soporte en el talón, mientras que para correr, lo ideal es que sean lo más ligeros posible.

Adquirir el calzado deportivo correcto es algo para tomar muy seriamente en cuenta, pues de eso dependerá mantener en buen estado las extremidades y beneficiará a la larga la salud.

Confort e imagen

Los tenis para hacer deporte deben cumplir con una condición irremplazable: ser totalmente cómodos.

Eso implica que al usarlos tengan el ajuste preciso. Esto es, que no estén ni flojos ni apretados. Dicha característica tampoco es para pasarla por alto, pues de ello dependerá sentirse o no a gusto durante el tiempo que los uses.

Una vez resuelto lo anterior, hay que escoger el modelo que se adapte mejor a la imagen que se quiere proyectar. Si la idea es tener un calzado deportivo muy sobrio, exclusivo para entrenar, un par de tenis en negro o blanco, o una combinación de ambos, cumple con ese propósito.

Pero si también se les va a usar en actividades cotidianas, quizás un modelo más colorido, con algunos colores vivos y toques más coquetos, refleje mejor una personalidad desinhibida y alegre.

En cualquier caso, los tenis deportivos pueden combinar muy bien tanto con conjuntos del mismo tipo que incluyan sudaderas, pants, tops y shorts, como con prendas de mezclilla, blusas y chamarras. Siempre lucirán bien.

Para todos los gustos

Marcas como Nike, adidas, Puma, Charly, Sportline y Skechers tienen una gran variedad de modelos de calzado deportivo para mujer que cumple con las características antes mencionadas.

Si tu estilo y tu actividad física están muy bien definidas, no habrá problema para elegir los tenis deportivos para mujer que sean más adecuados para ti.