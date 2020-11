Después de más de un año sin subir al ring, Saúl ‘Canelo’ Álvarez volverá a tener un combate.

El boxeador tapatío confirmó en sus redes sociales que se medirá ante el inglés Callum Smith el próximo 19 de diciembre.

El evento que marcará el regreso del ‘Canelo’ tiene aún la sede por definir, pero se llevara a cabo en los Estados Unidos.

La última pelea del púgil tricolor fue en noviembre del 2019 cuando noqueó al ruso Sergey Kovalev en el MGM Grand de Las Vegas.

Este enfrentamiento será el primero de Álvarez tras su rompimiento con la promotora Golden Boy Promotions de Oscar de la Hoya.

The battle for 168lb supremacy!!! @Canelo v @CallumSmith23 Dec 19 in USA live on @DAZNBoxing 🔥 @CANELOTEAM 🇲🇽 🇬🇧 pic.twitter.com/RCLO2CVU9t

— Eddie Hearn (@EddieHearn) November 17, 2020