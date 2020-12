Luego de vencer por decisión unánime al británico Callum Smith, Saúl ‘Canelo’ Álvarez se coronó campeón de los supermedianos de la AMB y CMB, en su primer compromiso como agente libre.

Su triunfo, le ha abierto todavía más puertas, pues para el próximo año algunos boxeadores ya estarían buscar subirse al ring en contra del mexicano, quien desea unificar los cinturones de las 168 libras.

No obstante, otro de los nombres importantes en la división, Caleb Plant, campeón del FIB, lanzó un retador mensaje en su cuenta de Twitter, con una fotografía suya acompañada del mensaje: “El mejor en las 168”, ante la intensión del ‘Canelo’ por hacerse de su cetro.

The best at 168 😤 pic.twitter.com/wQqmPI8eGH

Otro de los que alzó la mano fue el inglés Billy Joe Saunders, quien estaría dispuesto a pelear por la unificación en los medianos: “Canelo, hagamos la unificación en 2021”., apuntó en redes sociales.

@Canelo well done nw 2021 unification 💯 let’s get it on @MTKGlobal @EddieHearn

— billyjoesaunders (@bjsaunders_) December 20, 2020