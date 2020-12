Luego de ser liberado, el futbolista habló sobre su futuro y aclaró que no descarta jugar con la camiseta de los rojinegros

Luego de abandonar las instalaciones de la Unidad Estatal de Medidas Cautelares del Estado de Jalisco, el futbolista, Joao Maleck señaló que pese a no tener definido donde será su futuro, analizará todas las opciones que se le presenten.

Por lo que, al ser cuestionado, respecto a tener la posibilidad de continuar su carrera en el Estado de Jalisco, el jugador enfatizó en que no cierra la puerta a la posibilidad de regresar a las canchas con el Atlas de Guadalajara.

“Mi contrato sigue vigente con ellos (Santos), pero no tengo definido donde será mi futuro. De momento no puedo hablar nada de eso, pero obviamente se van a analizar todas las opciones, no le cierro la puerta a esa opción (jugar en el Atlas) y vamos a ver qué es lo mejor”, reconoció.

Maleck Robles reconoció que tendrá una charla con la directiva del conjunto de Santos, para considerar cuál es su mejor opción para continuar con su carrera como futbolista, ya que su contrato sigue vigente con el cuadro lagunero.

“Seguro tendré un acercamiento con ellos hoy, a ver qué pasa y bueno, como les dije ayer, mi contrato sigue vigente con ellos, pero aún no tengo definido dónde va a ser mi futuro”, agregó.

Ante la posibilidad de emigrar a otro país para continuar con su carrera, el futbolista aseguró que no tendrá la oportunidad de seguir su carrera fuera de México, por lo que se pondrá a disposición de las autoridades para seguir con las estipulaciones que se determinen tras abandonar la penal.

“No creo, afectaría el salir del país, obviamente no podré, pero sin duda yo estoy a disposición de las leyes. Aquí así me lo estipulan que tenga que venir cada mes o no sé, la verdad aún no sé muy bien, pero aquí voy a estar”, concluyó.

Joao Maleck brindará esta tarde una conferencia de prensa a los medios de comunicación, luego de que el día de ayer abandonó el penal de Puente Grande, Jalisco, ya que se encontraba preso, luego de haber ocasionado la muerte de dos personas en un accidente vial en 2019.