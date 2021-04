La pelea que todos esperan entre Tyson Fury y Anthony Joshua todavía no tiene acuerdo y el final de la paciencia de una de las partes podría llevar a que no se lleve a cabo. Así se refirió Fury a las negociaciones que está manteniendo con la gente de AJ para tratar de confirmar el combate que expondrá todos los títulos del peso pesado.

En una entrevista para Behind the Gloves, Tyson Fury metió toda la presión posible para que se termine de arreglar el acuerdo para la pelea ante Anthony Joshua. Si no hay novedades para antes del martes, se olvidará por completo del combate.

“Estoy esperando. Hay algunas buenas ofertas sobre la mesa, me han dicho, de algunos países diferentes, lo cual es una noticia emocionante para mí. Siempre he sido bastante escéptico al respecto”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Pero ya antes, me han dicho lo mismo, que hay bastantes ofertas importantes sobre la mesa. De algunos jugadores importantes, muy interesados ​​y emocionados de finalmente escuchar lo que son y ver si son una, factible y dos, pueden hacer que suceda en cualquier país que gane la sede”.

Si bien parece que una gran parte de las negociaciones parecen estar avanzadas, el detalle del lugar para la pelea sigue siendo la clave para que se termine de definir o no. En este sentido, ya puso una fecha límite.

“Tenemos que ir al lunes, martes a más tardar. Si no sé nada para el martes, voy a seguir adelante, porque ha pasado mucho tiempo. Ahora, finalmente, las ofertas están sobre la mesa. Los revisaremos y tomaremos el mejor”, aseguró el británico.

Fury es optimista en acuerdo con Joshua

Pese a la presión que pone, Tyson Fury se muestra totalmente optimista en que las partes llegarán a un acuerdo para que la pelea ante Joshua se pueda llevar a cabo de una vez por todas.

“Creo que la pelea se dará, al cien por ciento. Sucederá un millón por ciento. Creo que lo sabremos en los próximos días: qué, dónde, cuándo. Estoy bastante seguro de que esta pelea se hará en los próximos días, porque por lo que escuché, hay algunos grandes jugadores involucrados y hay grandes ofertas de gente muy rica y países muy ricos. Yo estoy seguro de que van a ser muy buenas ofertas”, afirmó.

Tyson Fury no pelea desde el 22 de febrero de 2020 cuando sorprendió al mundo al derrotar por nocaut técnico al estadounidense Deontay Wilder para adjudicarse los títulos de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo y The Ring Magazine.

En tanto, Anthony Joshua venció por nocaut en diciembre pasado al búlgaro Kubrat Pulev para seguir siendo campeón pesado de la Asociación Mundial de Boxeo, de la Organización Mundial de Boxeo, de la Organización Internacional de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo.