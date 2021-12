Max Verstappen, piloto de Red Bull, recibió por parte de la FIA el trofeo que lo acredita como campeón de la Fórmula 1 en la temporada 2021.

El neerlandés consiguió coronarse en el máximo al conquistar el Gran Premio de Abu Dhabi y sumar un total de 395.5 puntos, Lewis Hamilton de Mercedes se quedó con el segundo puesto con 387.5 unidades.

Verstappen declaró al recibir el trofeo que, “He cumplido el sueño de mi vida, pero para mí es más el viaje, las cosas, los días y los años para lograrlo, es increíble porque fue un año muy duro”.

A special moment, as @Max33Verstappen gets his hands on the F1 Drivers’ World Championship trophy #F1 #FIAPrizeGiving2021 pic.twitter.com/RlBMrMbZ32

— Formula 1 (@F1) December 16, 2021