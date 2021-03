La escudería campeona ha demostrado tener inconvenientes en la pretemporada pero podría ser parte de un plan de cara al inicio del Mundial

Hacer un análisis de las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 siempre es difícil porque existen variables que nadie conoce, salvo los propios equipos. En los últimos test de Bahréin se ha visto una muy pobre versión de Mercedes, la escudería dominante en la élite del automovilismo, por lo que se ha generado una polémica: ¿están realmente en problemas o todo es parte de un plan?

Por lo que se pudo ver, el equipo alemán no parece haber obtenido resultados satisfactorios en el circuito de Sakhir, donde Lewis Hamilton y Valtteri Bottas estuvieron inestables. Incluso Ralf Schumacher, entrevistado en el canal alemán RTL, advirtió que la situación era preocupante.

“Las cosas han cambiado un poco. Para mí, Mercedes está claramente luchando con un problema aerodinámico. Las salidas de pista y los problemas de Lewis Hamilton demuestran que el coche no está respondiendo como ellos quieren. Cosas así pueden suceder, pero por supuesto no deberían. Es un absoluto horror tan cerca del comienzo de la temporada. Si no es identificable, entonces el inicio de la temporada también será un poco inútil. No creo que Mercedes lo tenga fácil en Bahréin”, analizó el ex piloto de Jordan, Williams y Toyota. “Las cosas han cambiado un poco. Parece que Max Verstappen está sentado en el Mercedes del año pasado. En cuanto gira, el coche se va sin que tenga que corregir. Casi siento que Red Bull está ligeramente por delante en este momento”, analizó el ex corredor.

Sin embargo, hay quienes especulan desde la escudería germana han estado ocultando deliberadamente el potencial del W12 hasta la primera carrera.

Uno de ellos es Carlos Sainz Jr., la nueva cara de Ferrari, quien contundente al hablar de lo mostrado por el equipo que ganó los últimos siete títulos de Fórmula 1. “No me creo nada ni de Mercedes ni de lo que veo de los demás equipos. Todavía es demasiado pronto”, disparó el piloto español.

Al ver los antecedentes, tanto en 2017 como en 2019, cuando la categoría también sufrió cambios en el reglamento como este año, Mercedes optó por llegar a los test de pretemporada con un coche sin las últimas modificaciones pero capaz de recopilar datos aerodinámicos y de neumáticos, realizar simulaciones y obtener una idea de cómo se comportaba el coche desde un punto de vista operativo. Lo diferente es que en 2021 los test solo duraron tres días, lo que no les dio el tiempo habitual para este proceso.

Toda especulación se terminará este domingo cuando el Mercedes W12 haga su estreno en la primera carrera de la temporada. El peor escenario para el equipo alemán sería regresar a Bahréin con más problemas que resolver, aunque basándose en los últimos años, todo indica que lo visto en los pruebas solo es una sombra de lo que ofrecerá al momento de la competencia.

No es una especulación más la que está ocurriendo en torno a Mercedes. Su rendimiento podría cambiar drásticamente todo el mapa de la Fórmula 1. La escudería alemana acumula una hegemonía de siete temporadas llevándose tanto el título de constructores como el de pilotos entre los seis de Lewis Hamilton y el restante que levantó Nico Rosberg.