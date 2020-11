Julio César Chávez Jr. se acordó de Saúl Álvarez, rival al que quiere volver a enfrentarse próximamente. El hijo de la leyenda prepara su pelea del próximo 27 de noviembre donde enfrentará al ecuatoriano Jeyson Minda, aunque ya piensa a futuro y más precisamente en el Canelo.

En una entrevista para la agencia EFE, Chávez Jr. volvió a arremeter contra Canelo Álvarez, a quien quiere enfrentarse nuevamente y aseguró que “siempre me ha tenido miedo”. A su vez, criticó a la prensa que lo descalifica.

“Tengo 57 peleas en las que probé que puedo pelear, el día que no lo consiga será un ring el que lo dirá, no la prensa. Estoy contento y después de esta pelea quiero enfrentar a los mejores rivales, incluido el Canelo (Saúl Álvarez) que siempre me ha tenido miedo”, aseguró Chávez Jr.

Recordemos que Julio César Chávez Jr. y Saúl Álvarez se enfrentaron el 6 de mayo de 2017 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. La victoria fue para el Canelo en decisión unánime.

Chávez Jr. se arrepiente de las drogas

Por otra parte, el Júnior también habló de lo que fue uno de los grandes arrepentimientos de su vida, las drogas. “De lo único que me arrepiento en mi vida fue de tener una adicción, de haberme desenfocado; es lo único que me da coraje, todo lo demás no. Uno quiere estar bien, hacer las cosas para disfrutar, pero no se puede ser feliz todo el tiempo”, manifestó.

Y agregó: “En un momento todos me seguían la onda porque estaba en mi mejor momento, todos estaban contentos, pero llegó el tiempo que no me seguían la onda porque la gente se aburría. Para salir fue una lucha conmigo”.

