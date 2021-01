Cancún, 7 de enero.- Luego de un 2020 muy particular, en el que obtuvo por tercera vez su pase a unos Juegos Olímpicos y ser designada como la mejor atleta de Quintana Roo, la velerista cozumeleña Demita Vega De Lille se encuentra mentalizada para llegar a Tokio con el anhelo de conseguir su primera medalla olímpica.

Antes de que la emergencia sanitaria se declarara en todo el mundo, Demita le puso su nombre a la plaza olímpica mexicana para Tokio, y aunque prácticamente toda actividad deportiva se paralizó, en su caso no dejó de entrenar.

“Por fortuna vivo en Cozumel, y mientras no estés en contacto con nadie podemos acceder al mar. Sólo tuve un receso de dos semanas, pues la Secretaría de Marina nos proporcionó un permiso especial a los seleccionados olímpicos para poder navegar”, indicó.

Por haber obtenido el boleto olímpico, siendo el tercero que logra, después de Beijing-2008 y Río-2016, en octubre, la cozumeleña fue nombrada ganadora del Premio Estatal del Deporte, en Quintana Roo, un reconocimiento que calificó de especial.

“Es un premio que he ganado dos veces con anterioridad, pero a éste le tengo más cariño por las circunstancias en las que se da. No ha sido fácil poder prepararse. Fue un año difícil y recibir ese premio me motiva para decirme que voy por buen camino”, puntualizó.