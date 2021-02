Los rumores sobre la salida de Lionel Messi del Barcelona para marcharse al París Saint-Germain la próxima temporada cada día van en aumento.

La goleada encajada por los azulgranas en el Camp Nou el pasado martes en la ida de los octavos de final de la Champions League avivaron los rumores de la salida del argentino.

Además una de las exfiguras del club catalán, el brasileño Rivaldo, señaló que podría ser lo mejor para Messi, en la parte final de su carrera como futbolista.

Los últimos resultados del club, han demostrado las pocas posibilidades de los azulgranas para poder volver a aspirar a corto plazo a un título importante.

Con el final de su carrera cerca, el delantero argentino deberá pensar en la posibilidad de una aventura fuera del Barcelona, como ha ocurrido con su excompañeros Luis Suárez.

Rivaldo señaló que el actual proyecto del club está lejos de los primero planos del futbol europeo con una plantilla ajustada y sin rotación.

“Esto sólo demuestra que el Barcelona no tiene plantilla. No la tiene. No puede rotar cuando no están los mejores. Lo contrario le ocurre al PSG, que jugó sin Neymar y Di María y sin embargo sacaron un once potentísimo”, señaló.