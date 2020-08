La noticia fue tan inesperada como real. El mundo sucumbió ante la información que salió desde Barcelona: Lionel Messi le comunicó al club que quiere irse. Fue así que, rápidamente, varios deportistas, incluyendo compañeros y ex compañeros, y personalidades internacionales publicaron al mismo tiempo el accionar de la Pulga para con el club que defendió durante toda su carrera.

“Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo”, fueron las palabras que escribió Carles Puyol en su cuenta oficial de Twitter. El legendario defensor y capitán del Blaugrana fue uno de los primeros en expresarse en redes sociales acerca de la decisión del astro rosarino no bien se hizo pública. La historia de Tarzán es similar a la de Leo, con un adn 100% culé desde la Masia hasta colgar los botines sin vestir otros colores. Juntos consiguieron 21 trofeos con el elenco catalán, entre ellos dos Champions League.

Uno de los que no dudó en responder a la publicación del ex zaguero fue Luis Suárez. Con dos simples emojis de aplausos el uruguayo claramente envió un mensaje de apoyo a la resolución de su amigo y hasta el momento compañero de equipo. Todo con el trasfondo de su situación personal, luego de que Ronald Koeman le haya informado al Pistolero que no lo tendría en cuenta de cara a la siguiente temporada.

Quien se manifestó, pero con un tono más de misterio fue Arturo Vidal, otro de los que sufrió la depuración del flamante entrenador holandés. “Cuando acorralas a un tigre el no se rinde, el pelea”, señaló en su Twitter junto a tres imágenes en las que exhibe su tatuaje de la cabeza de un tigre en el dorso de su mano izquierda.

Otro de los que salió con un mensaje contundente fue Río Ferdinand, que directamente deslizó que a la Pulga lo estarían buscando desde el Chelsea. “Acabo de escuchar que Frank Lampard está ahora en carrera por Messi ¡Alguien guarde esto por si Lamps lo logra!”, adelantó el ex defensor inglés y actual comentarista deportivo.

Además, Luis Figo, que este lunes se refirió a la posible salida de Messi y la comparó con su cuestionado pase al Real Madrid, se mostró sorprendido al enterarse: “Uau! Otro momento histórico!”.

El que no perdió tiempo para despedirse de Messi fue Quim Torra i Plai, el presidente de Cataluña. “Cataluña será siempre tu casa. Muchas gracias por todos este tiempo de felicidad y de un fútbol extraordinario. Hemos tenido la suerte de compartir unos años de nuestras vidas con el mejor jugador del mundo. Y un noble deportista No te olvidaremos nunca. Leo Messi, Cruz de San Jorge”, expresó junto a una foto con el máximo goleador de la historia del Blaugrana.

“El mesías de camino al Manchester City. Vamos, ya sabes”, firmó el músico Liam Gallagher, reconocido fanático del Los Citizens de Pep Guardiola, quizá augurando un posible destino futbolístico para el astro argentino.

Por su parte, Fluminense decidió mandarle un guiño al atacante de 33 años, apenas le bastó con subir una imagen de su camiseta con el número ‘10′ y el apellido ‘Messi’ estampado en su dorsal para que se viralice su tuit.

Fiel a su estilo, el club Sacachispas aprovechó la oportunidad para proponer una idean tan ambiciosa como hilarante: “Ante tantas consultas, queremos aclarar que ya iniciamos las tratativas con Bartomeu para que nos reduzca la cláusula de rescisión de Lio y también con el Ministro Martín Guzán para que nos facilite un crédito blando para poder pagarla”.

Todo este revuelo se generó luego de que los canales de noticias TyC Sports y Fox Sports adelantaran que le comunicó vía burofax al Barcelona que quiere marcharse del club. Según señalaron, el delantero pidió hacer uso de la opción que figura en su contrato para rescindirlo automáticamente a final de cada temporada.

Como la prensa europea había revelado hace meses, existe una cláusula secreta que tenía el argentino con el club en la que tenía la posibilidad de emigrar al término de cada temporada sin ningún tipo de costo económico. Para activarla, el jugador debía informar su interés de marcharse antes del 10 de junio, algo que no hizo. Aunque, al tratarse de una temporada inusual por la pandemia del coronavirus y que la competencia terminó en agosto y no en mayo, desde el lado del futbolista entienden que ese lapso de tiempo debió haberse estirado automáticamente.

SI bien es pronto para conocer a qué club emigrará, en Europa ya barajan el Manchester City como el principal candidato. El club británico cuenta con el respaldo financiero y el esquema futbolístico como para que la Pulga se adapte de inmediato, además, tiene como entrenador a Josep Guadiola, el técnico que mejor supo explotar al Diez. Por otra parte, también figuran clubes como el Inter de Milan, el PSG, el Manchester United e, incluso, algunos de la Major League Soccer (MLS).

