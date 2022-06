La selección mexicana cerró su andar en la reciente fecha FIFA con un empate sin goles ante Ecuador, en un nuevo partido ‘gris’ del combinado ‘Azteca’, que concluye de esta forma, su gira por suelo estadounidense dejando más dudas que certezas pensando en la venidera Copa del Mundo, pero además, en la Liga de Naciones de la CONCACAF, en la cual, disputará dos partidos en los próximos días, primero en casa frente Surinam este sábado, y tres días después visitará a Jamaica.

A pesar de iniciar con triunfo en su primer choque de este trio de amistosos ante Nigeria (2-1), una vez que le correspondió jugar con los equipos sudamericanos, se notó la diferencia entre uno y otro. El pasado jueves, México sufrió una dura goleada a manos de la selección uruguaya, que lo doblegó con total autoridad por 3-0, en un partido que tranquilamente, pudo haber terminado por un margen más amplio en donde fueron desnudadas las falencias del ‘Tri’.

Seguidamente, ante el cuadro meridional, otro de los conjuntos que estará en Qatar al igual que los ‘Charrúas’, México esperaba lavar un poco su cara tras el partido para el olvido a nivel funcionamiento y demás que cuajaron ante la ‘Celeste’, sin embargo, esto tampoco pudo suceder, puesto que al cabo de los 90’, ninguno de los dos equipos pudo destrabar la igualdad, dándole eso sí, crédito a las cuotas aportadas por el código promocional betano, que observaba con notable paridad el duelo entre ambas oncenas, como terminó ocurriendo.

En lo que volvió ser una preocupante presentación de la oncena dirigida por Gerardo ‘Tata’ Martino, su mejor elemento, como viene siendo costumbre, fue su guardameta, el siempre cumplidor Guillermo ‘Memo’ Ochoa, hoy por hoy, el único que parece tener su puesto seguro a Qatar, si por rendimiento y a merito se refiere.

Sin las valiosas apariciones del portero del América de la Liga MX, los octavofinalistas en Rusia 2018 seguramente, hubiesen sumado una nueva derrota a su casillero, aunque a pesar de no perder, las críticas no se han hecho esperar, apuntando la mayoría de ellas, sobre el actual estratega nacional, el DT argentino ‘Tata’ Martino, que por estas horas, afronta severos señalamientos por parte de la prensa local.

Lo más desalentador de este último resultado, es que la mayoría de los jugadores que dijeron presente en el 11 titular, es muy probable que repitan en el Mundial, por lo cual, a poco menos de 6 meses para la cita planetaria, las dudas y cuestionamientos arropan a un conjunto mexicano que compartirá grupo con Argentina, Polonia y Arabia Saudita, y que además, cabe destacar, ha superado la primera fase de estos certámenes en las últimas siete ediciones.

En lo que fue un choque de entrenadores argentinos, el DT ecuatoriano Gustavo Alfaro, con un equipo en el papel más modesto, superó el planteamiento de su compatriota, al margen de que esto no se pudiese ver reflejado en el marcador.

La acción de más peligro de todo el compromiso, corrió por cuenta de los ecuatorianos, antes de llegar a la finalización del primer tiempo. Un desborde y posterior centro raso de Michael Estrada por la derecha, encontró en el área chica a Romario Ibarra, que llegó por detrás y anticipó a la zaga mexicana con un punterazo que sacó a puro reflejos ‘Memo’, primero con pie y luego con un manotazo para evitar la caída de su pórtico, al 39’.

México dirá presente en Qatar, en su 17ª participación en Copas del Mundo

En el arranque de la segunda mitad, el propio Ibarra tuvo otra clara ocasión, pero ahora, con Ochoa batido, el delantero del Pachuca no pudo direccionar con su cabeza, un centro que lo tuvo como rematador entrando solo por el segundo palo, pero su disparo se fue rozando el poste derecho del golero mexicano que acompañó el remate con la vista.

En la fracción 70, llegaría la acción más clara del ‘Tri’, cuando tras una buena acción colectiva, Raúl Jiménez quedó en posición de remate dentro del área, pero su chute cruzado con la izquierda, se fue apenas desviado del arco defendido por Alexander Domínguez.

Con este resultado, lejos de disiparse las dudas sobre los de CONCACAF, estas aumentan, ya que este pobre accionar no es nuevo y viene presentándose desde hace largo rato, no obstante, cuando resta poco más de cinco meses para el arranque del Mundial, tomar la decisión de un cambio brusco, como sería el de reemplazar al seleccionador nacional, puede ser más dañino para el grupo de lo que se piensa, aunque tampoco descartable.

Recordemos que México debuta en el Mundial el 22 de noviembre ante Polonia, para más tarde, cuatro días después, medirse con Argentina y cerrar su participación el 30/11 frente al rival más accesible, en teoría, del grupo C, Arabia Saudita.