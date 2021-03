La Selección Mexicana se prepara para encarar este martes a Costa Rica en el último partido de carácter amistoso que tendrá el combinado nacional durante la gira por Europa. El técnico, Gerardo Martino, reconoció la relevancia de los ticos a nivel internacional en los últimos años, por ello, señaló que tomarán las precauciones necesarias en busca del triunfo.

“Es una de las selecciones que dejó fuera de un Mundial a Italia e Inglaterra, un equipo que me merece mucho respeto; debemos estar al tanto e informar a nuestros jugadores de las virtudes que tienen individual y colectivamente. Hay que tomar todos los recaudos para poder neutralizarlos y ganar el partido. Yo no descubro nada diciendo que Costa Rica es una de las potencias de Centroamérica y lo interpretamos de la misma manera”, afirmó.

Para este partido el ‘Tata’ tampoco contará con Henry Martín y Alan Pulido quienes continúan lesionados, por lo que se perfila el 11 titular de la siguiente manera; en la portería estará Alfredo Talavera, Gerardo Arteaga, Héctor Moreno, Carlos Salcedo y Jorge Sánchez como zagueros, en el medio campo estarán Luis Romo, Erick Gutiérrez, y Jonathan dos Santos, la ofensiva estará integrada por Rodolfo Pizarro, Jesús Manuel Corona e Hirving Lozano, nuevamente en la delantera.

“El alterar o no el once titular no garantiza el éxito. Tenemos un plan para la gira y el resultado ante los galeses no alteró ese plan. Seguimos con el plan de siempre, el equipo que salga a jugar mañana no tiene nada que ver con el resultado que obtuvimos contra Gales”, mencionó.