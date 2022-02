Miguel Herrera afirmó que ha dejado atrás su pasado americanista y actualmente está enfocado solamente en lo que suceda con el cuadro de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por lo que su próximo duelo ante las Chivas no representa algo especial, más que ir por los tres puntos, pues ya no hay una rivalidad como con la escuadra de Coapa.

Yo ya soy tigre, el pasado ya estuvo, es parte del currículum, de lo que hablamos al principio, yo soy de Tigres, estoy pensando solamente en los Tigres, que esta institución mantenga la grandeza que ha tenido, la que nos dejaron, la vara muy alta, hay que mantenerla ahí arriba, contentos de estar aquí felices y Chivas es un partido importante porque es un equipo importante, no por algún pasado que tenga”, declaró.

Asimismo, Herrera dejó en claro que el contraste de plantillas que hay entre el conjunto felino y el tapatío, no marcará ninguna diferencia en el partido de la jornada 5, pues es consciente que todo cambia dentro del campo de juego.

No puede ser ventaja, vamos a arrancar un partido cero a cero, ellos van a ser locales, tienen un buen plantel también, tienen un equipo joven, dinámico y nosotros tenemos un plantel muy vasto, pero eso no podría ser la ventaja de nada, en el papel mucha gente diría que es ventaja, pero en el papel no juegas, juegas en la cancha, son partidos muy parejos”, expresó.