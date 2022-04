El Liverpool lamentó la muerte de un aficionado ‘red’ durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el Benfica.

“En primer lugar, las condolencias y los pensamientos de todos en el club están con la familia del aficionado, sus seres queridos y sus amigos”, explicó el cuadro inglés sobre el fallecimiento del seguidor, quien “estaba enfermo antes del partido de anoche”.

El Liverpool avanzó a las semifinales de la Champions League tras eliminar al Benfica por marcador global de 6-4.

Por el pase por el título de la Champions, se medirá al Villarreal el próximo miércoles 27 de abril a las 14:00 horas. El partido de vuelta se disputará el 3 de mayo.

