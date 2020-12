Incluso con la baja de Raúl Jiménez, mínimo por tres meses, en la Selección Mexicana no consideran a Javier Hernández como un reemplazo, ni siquiera de emergencia.

La cuestión no pasa por el pésimo nivel futbolístico del Chicharito, que lo puede recuperar.

La negativa tiene que ver con que el ambiente en el Tricolor ha mejorado muchísimo, ya no hay más “divas”, no se dan peticiones especiales y no se hace diferencias entre “europeos” y mexicanos. Así que mientras regresa Jiménez, que lo hará, la confianza caerá en gente como Henry Martín, Alan Pulido y quizá hasta Santiago Giménez, si es preciso.