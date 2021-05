Mérida, 25 de mayo.- Aficionado al fútbol, era de esperar que como buen michoacano, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa le vaya al Morelia, pero también aunque no lo admitió abiertamente, señaló que tiene un favorito en la final del balompié mexicano, que enfrentan al Cruz Azul y Santos.

“¿Cuál es su favorito en la final?”, se le preguntó, y la respuesta no llegó de inmediato. Lo pensó por algunos momentos, y luego, entre risas exclamo, “¡híjole, mejor no les digo, pues luego no vayan a decir que el que le echa la sal soy yo!”.