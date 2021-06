Bob Arum se encargó de cerrar varias de las peleas más importantes de Muhammad Ali y ahora impulsará la carrera de su nieto, quien debutará el 14 de agosto de 2021 en una cartelera de la reconocida promotora Top Rank.

Nico Ali Walsh tiene 20 años de edad. En el nivel amateur tuvo 30 peleas, mientras estudiaba en la Universidad de Nevada en Las Vegas.

Hasta el momento, no se sabe quién será su rival y dónde se llevará a cabo la pelea, pero se preparará de la mejor manera posible para conseguir su primera victoria como profesional.

“Hago lo que amo. Es un sueño hecho realidad. Me divertiré. Me darán los nombres, las fechas y la ubicación, la pasaré genial. Me siento honrado de continuar el legado que comenzó mi abuelo. Es una responsabilidad que no me tomo a la ligera”.