Saúl ‘Canelo’ Álvarez entró en la cuenta regresiva para afrontar su primera defensa de los títulos de peso supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo el próximo 27 de febrero, en la casa de los Miami Dolphins de la NFL, ante el turco Avni Yildirim.

El campeón mexicano, según dijo, buscará pactar al menos tres peleas más en este año. Una de ellas ante Billy Joe Sounders, el 8 de mayo, con el objetivo de unificar tres de los cuatro cetros que posee. También adelantó conversaciones con Caleb Plant, el otro monarca de la categoría, para septiembre.

El último anotado en la lista quiere ser el cubano David Osvary Morrell, quien levantó la mano para medirse frente a ‘Canelo’ en diciembre. Así lo confirmó en una entrevista con ‘Fino Boxing’, en su canal de You Tube.

“’Canelo, sin duda, se merece todos sus logros, pero somos muchos los que estamos en la élite de la división. Hasta que no logre enfrentarse a todos, no puedo decir que es el mejor ‘libra por libra’ del mundo”, afirmó, tajante.

Con apenas 22 años, el cubano se convirtió en una de las revelaciones del boxeo. Logró el campeonato interino en las 168 libras de la AMB, una hazaña que sólo pudieron conseguir otros tres boxeadores. Aunque se encuentra abajo en el ranking, señaló que su próximo objetivo es enfrentar al mexicano.

“Quiero esa pelea contra ‘Canelo’. Me la he imaginado en varias ocasiones. Sería un nuevo episodio de la rivalidad México vs Cuba”, concluyó.