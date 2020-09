CLEVELAND — En un noche de debate, hubo algo que no estuvo a discusión. Los New York Yankees simplemente fueron muy superiores.

Aaron Judge marcó la pauta del encuentro con un jonrón de dos carreras apenas al cuarto lanzamiento de Shane Bieber, y New York abrió su serie de playoffs propinando el martes una tunda de 12-3 a los Cleveland Indians.

Gerrit Cole recetó 13 ponches durante el encuentro realizado a unos kilómetros del lugar donde debatían simultáneamente el presidente Donald Trump y su rival Joe Biden.

Los Yankees le cayeron a palos a Bieber, quien había sido el pitcher más destacado de las Grandes Ligas durante la campaña abreviada por la pandemia pero naufragó durante su debut en playoffs.

Judge y el resto de los Yankees no habían enfrentado a Bieber en 2020, pero parecieron bien preparados, y realizaron estupendos swings ante el as de 25 años, quien registró sus peores cifras de la campaña al permitir siete carreras y nueve imparables en su labor de cuatro entradas y dos tercios.

Fue su actuación más breve desde el 9 de junio de 2019, cuando enfrentó a los propios Yankees.

“La primera entrada no resultó como yo había previsto”, reconoció Bieber. “Desearía haber colocado lanzamientos distintos a la recta dentro de la zona de strike y haber desafiado más a los rivales. Yo solo me metí en algunas situaciones negativas, en cuentas adversas, sin tener mis mejores lanzamientos y cometiendo errores. No hay excusas. No estuve bien”.

La serie, a un máximo de tres duelos, continúa este miércoles. El venezolano Carlos Carrasco tratará de evitar la eliminación de Cleveland, enfrentando al japonés Masahiro Tanaka.

En el último lanzamiento de Bieber, el venezolano Gleyber Torres bateó la pelota por todo el jardín izquierdo, hasta propinarle un golpe sonoro a una banca de metal en el graderío. Ese jonrón colocó a los Yankees arriba por 7-2 y envió un mensaje de advertencia al resto de las Grandes Ligas.

Cuando se trata de playoffs, nadie debe olvidar a New York.

“Hoy anotamos algunas carreras”, dijo Brett Gardner, quien sacudió un cuadrangular de dos anotaciones en el séptimo inning y totalizó tres producidas. “No creo que ustedes hubieran esperado eso contra un pitcher del calibre de Shane Bieber. Ojalá que esto sea una señal de que vienen cosas buenas”.

Después de permitir el jonrón de Torres, Bieber le entregó la pelota al manager interino Sandy Alomar y se marchó lentamente a la cueva de los Indians. Con él, parecieron marcharse también las esperanzas de la ciudad.

Los Indians han perdido siete juegos de postemporada en forma consecutiva.