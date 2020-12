Callum Smith entró en la ‘burbuja’ de San Antonio, Texas, para enfrentarse el próximo sábado 19 de diciembre a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en el Alamodome. El británico se encontró ayer por primera vez con el mexicano y lanzó un nuevo reto, en las horas previas a calzarse los guantes.

“Es la pelea más difícil de mi carrera. Sus récords y logros hablan por sí solos. (Canelo) es el mejor ‘libra por libra’ del planeta y le tengo mucho respeto, pero no le tengo miedo. Pienso que puedo vencer a cualquiera en la categoría y eso incluye a ‘Canelo’. Espero un combate muy complicado, pero creo que ganaré”, dijo, en entrevista para ‘En el Ring’.

Smith peleó por última vez el pasado 23 de noviembre de 2019, cuando derrotó a John Ryder por decisión unánime y logró retener el título ‘supermediano’ de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Al respecto, ‘Mundo’ reconoció que el año fue complicado para el deporte, pero aseguró que mantuvo la forma física para volver a una batalla como ésta.

THE FIRST FACE OFF 👀@Canelo vs @CallumSmith23 🔥

👑 WBA Super

👑 Ring Magazine

👑 WBC

World Super-Middleweight Titles on the line this Saturday! @DAZNBoxing #CaneloSmith pic.twitter.com/GyfF1E4Ynz

