Alrededor de las 21:30 horas de este domingo Carlos Rodríguez aterrizó en la Ciudad de México, para reportarse y ponerse a las órdenes de su nuevo entrenador Juan Reynoso y ponerse la camiseta de Cruz Azul, equipo que defenderá a partir del Torneo Clausura 2022 que inicia el próximo jueves 6 de enero.

El mediocampista de 25 años se une a los fichajes que la Máquina ha hecho para este torneo entre los cuales destacan Uriel Antuna y Alejandro Mayorga, que llegan procedentes de las Chivas, equipo que recibió a cambio al Piojo Alvarado.

“Históricamente es un equipo muy importante, hace poco salieron campeones y estoy muy ilusionado de estar aquí. Fue difícil (tomar la decisión), por el tiempo que llevaba, por la familia, pero sabía que venir a Cruz Azul es una buena oportunidad para mí futuro”, dijo a su llegada el medio mediocampista que mañana realizará exámenes médicos.

“Demostraron una gran confianza desde el principio, me sentí muy arropado y no me equivoqué en venir acá”.