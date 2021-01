Cruz Azul todavía sigue herido por lo que fue la dura eliminación en el pasado Guard1anes 2020 a manos de los Pumas de la UNAM que dieron vuelta un 0-4 en la serie para pasar a la final. El inicio de este Torneo Clausura 2021 tampoco ha sido bueno para ‘La Máquina’, ya que en el debut de Juan Reynoso cayeron a manos de Santos Laguna.

Más allá de esto, hay aficionados que demuestran su apoyo al Cruz Azul y éste es el caso de la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, quien lo ha manifestado en últimas publicaciones en redes sociales.

En la previa al partido ante Santos, la Senadora del PAN publicó un video en su cuenta personal de Twitter en donde pidió apoyo de parte de los aficionados celestes para el equipo. Este fue el mensaje que dejó en la grabación:

Por supuesto que me sigue doliendo esa final ante América, ese 4-0 ante los Pumas que parecía imposible. Simplemente hay amores que no puedes cambiar y el que sientes por tu equipo es uno de ellos. Le doy la bienvenida a Álvaro Dávila como presidente ejecutivo y a Juan Reynoso. No sean gachos, hay que apoyar