Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya se encuentra listo para su regreso al cuadrilátero para pelear en contra del británico Callum Smith, por el título de los supermedianos de la AMB el próximo 19 de diciembre en el Alamodome.

Su última pelea hace más de un año en contra del ruso Sergey Kovalev en la división de los semicompletos, colocó al mexicano como el mejor libra por libra de la actualidad, sobre todo después de la derrota de Vasyl Lomachenko frente a Teófirmo López.

No obstante hay muchos de los analistas y fanáticos del boxeo, sobre todo en México, que siguen si darle ese lugar al ‘Canelo’, por lo que el tapatío decidió mandar un mensaje a sus detractores.

“Los que conocen más el boxeo me tienen como mejor el Libra por Libra y eso es lo que vale, y la verdad que no tengo ya que demostrar nada”, expresó en entrevista para la cadena ESPN.

Además, aseguró que no tiene nada que demostrarle a nadie, luego de que Floyd Maywethar, declarara que para su consideración Terence Crawford es el mejor libra por libra.

“Siempre vengo demostrando, y luego en las peleas dicen que con estas ganas y ya eres; y luego viene la otra, y nunca los tengo contentos. No me preocupa eso, no tengo que demostrarle nada a nadie”, concluyó.