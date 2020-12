Tim Connelly, presidente de operaciones de la franquicia, destacó la llegada del base argentino

A más de dos años del retiro de Manu Ginóbili, el básquet argentino recuperará el lugar perdido en la NBA. Con la llegada de Facundo Campazzo a los Denver Nuggets, el país que logró el subcampeonato mundial con su selección en el Mundial que se disputó el año pasado en China volverá a tener un representante en la liga más famosa del mundo de este deporte.

Después de despedirse del Real Madrid, club con el que ganó 11 títulos y en el que se transformó en el líder de uno de los mejores equipo en Europa, el base cordobés finalmente dio el salto a la mejor competición del básquet mundial y firmó con la franquicia que fue finalista de la Conferencia del Oeste la pasada temporada por los próximos dos años.

A pocos días de haber desembarcado en Denver, la capital del estado de Colorado, uno de los máximos responsables de los Nuggets se refirió al por qué de la contratación de Campazzo y contó el hombre que fue vital para tomar la decisión de incorporar al ex conductor de Peñarol de Mar del Plata a la plantilla del equipo.

“En realidad, hace años que está en nuestro radar. Uno de nuestros scouts, Martynas Pocius, jugó con él en Murcia hace algunos años. Seguramente está entre los dos mejores bases de Europa de los últimos tres o cuatro años, condecorado con el Real Madrid y la Selección Argentina”, confesó Tim Connelly, presidente de operaciones de la franquicia, en diálogo con los medios estadounidenses en los primeros días de trabajo del equipo.

¿Quién es Pocius? Oriundo de Lituania, es un ex jugador -se retiró en 2017- que jugó su última temporada como profesional en el UCAM Murcia, el club en el que Campazzo demostró todas sus destrezas en la liga ACB de España cuando no tenía lugar en el Real Madrid y fue prestado por la Casa Blanca a otro conjunto.

“Realmente estamos buscando a muchachos con un coeficiente intelectual grande y duro. Creo que con un tipo como Facu, sería difícil encontrar a alguien que tenga más en esas dos áreas. No van a encontrar a un jugador más duro que él“, agregó Connelly sobre las aptitudes de uno de los factores para el éxito de la selección argentina en la última Copa del Mundo.

Además, el personaje encargado de construir el plantel de los Nuggets, destacó que Facundo es “muy inteligente”, su “intensidad”, y que “tiene la habilidad para hacer mejor a sus compañeros”. El propio Connelly también confirmó que venían siguiendo a Campazzo desde hace un tiempo y junto a él definieron que este era el momento para dejar Europa y pegar el salto a la NBA.

En una entrevista con Infobae, el cordobés dio detalles de sus primeras sensaciones al entrenarse con el equipo. “Recién en estas horas me empezó a caer la ficha, cuando me puse la camiseta de entrenamiento, cuando estuve con mis compañeros por primera vez y empecé a ser parte de este mundo. Fue muy emocionante. Pero hasta ahí me costaba. Caminaba por las instalaciones y miraba todo, sin creer que realmente estoy acá. Es vivir un sueño”, dijo Campazzo.

De cara al inicio de la pretemporada, Denver jugará tres encuentros previos al inicio de la temporada 2020-2021. El próximo 12 de diciembre, el conjunto que dirige Michael Malone se enfrentará a los Golden State Warriors. Luego, será turno de jugar en dos ocasiones ante los Portland Trail Blazers, el 16 y 18, respectivamente. Por su parte, el día inaugural de la nueva campaña para el equipo de Campazzo será en Navidad cuando enfrente a Los Ángeles Clippers.