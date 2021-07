Arjen Robben anunció este jueves que se retirará de las canchas de manera definitiva, con 37 años de edad.

El histórico atacante de la Selección de los Países Bajos escribió una extensa carta de despedida y la publicó en su cuenta de Twitter.

Sabía de antemano que esto podría suceder, pero acepté el desafío y di todo para que funcionara. Y no solo yo, todos dentro del club y en mi entorno inmediato me han ayudado y apoyado en todo momento. Las cálidas reacciones y las declaraciones de apoyo de todos los aficionados al futbol no me dejaron indiferente. Estoy muy agradecido con todos por esto”.