José Mourinho no tardó mucho en encontrar trabajo luego de ser destituido hace algunos días como director técnico del Tottenham. Y es que el portugués ha sido nombrado como nuevo entrenador de la Roma, club de la Serie A que apuesta por regresar a un plan protagónico para la temporada 2021-2022.

Los dueños del AS Roma, Dan y Ryan Friedkin, fueron los primeros en darle la bienvenida ‘Mou’: “José es un campeón que ganó trofeos a cualquier nivel y garantizará un liderazgo y una experiencia extraordinaria para nuestro ambicioso proyecto. Su fichaje es un paso adelante para la construcción de una mentalidad ganadora”.

🤝 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄🤝 L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

¿Qué dijo Mourinho a su llegada?

“Le doy las gracias a la familia Friedkin por haberme elegido para este gran club. Tras haber hablado con ellos y Tiago Pinto me di cuenta enseguida de la enorme ambición de este equipo. Estas aspiraciones son las mismas que me motivan desde siempre, y juntos queremos construir un periplo ganador en los próximos años. La increíble pasión de los hinchas me convenció para aceptar el cargo”, declaró The Special One.