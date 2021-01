Para cada futbolista el representar a su selección es una meta profesional a la que todos aspiran, y Marco Fabián, jugador de los Bravos de Juárez, aspira a volver a vestir la playera del combinado nacional, respecto a esto el ex jugador del Guadalajara platicó con Grupo Imagen y aseguró que trabajará fuerte para volver a ser contemplado por Gerardo Martino para futuras convocatorias.

“Si, obviamente, el día que no me vea regresando a la selección es porque ya voy a estar retirado, siempre lo he dicho: hasta el día en el que diga adiós a las canchas no voy a negarme a jugar con la selección, gracias a Dios tengo mucha historia con la selección y el día de hoy estoy trabajando para volver” Comentó Marco Fabián.

Por otro lado, Fabián de la Mora aseguró que en los últimos meses no ha tenido acercamiento con Gerardo Martino, sin embargo, el actual atacante de los chihuahuenses aseguró que el seleccionador de la selección nacional ya ha tenido conversación tanto con Martino como con su cuerpo técnico en las que ha expresado que trabajará de buena forma para llenarles el ojo

“En los recientes meses la verdad no, sabemos que ahorita no se puede por el tema de la pandemia, pero tengo buena relación con Martino y su cuerpo técnico, la verdad es que la última vez que hablé con él le dije que estoy comprometido, él ya me conoció, No pude ir a la última Copa Oro debido a que me lesioné, me conoce muy bien” Sentenció Fabián