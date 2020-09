Aclaró que en ningún momento dijo que veía complicado que América consiguiera el campeonato en el Guardianes 2020.

El atacante de América, Henry Martín, aseguró que no le preocupan las críticas en su contra, ni tampoco el hecho de que algunas personas no lo consideren como uno de los delanteros más destacados del futbol mexicano.

Martín comentó que, lo importante, es responder en el terreno de juego “hay muchos que de repente llegan y los levantan muy rápido y se apagan”.

“No me preocupa si me dan o me quitan los medios, me sigo esforzando, no veo ni para bien ni para mal las críticas, las cosas se están dando en la cancha y hay que seguir de la misma manera”, dijo.

Con el tanto que consiguió ante Puebla, Martín llegó a 38 goles para igualar las marcas de Raúl Jiménez e Iván Zamorano.

Aunque aceptó que es uno de los mejores momentos en su carrera deportiva, aún puede mejorar en muchos aspectos.

“Estoy pasando por un buen momento, pero podemos dar más y lo tendremos que demostrar en la cancha”.

Y sí, dijo que le gustaría tener la oportunidad de tirar los penaltis, sin embargo, sabe que Emanuel Aguilera es el cobrador oficial: “Ya hablé con Ema y si se llega a presentar la oportunidad, lo podría tirar Viñas o yo, existe esa opción, aunque respetamos lo que nos diga Miguel (Herrera)”.

Martín aclaró que en ningún momento dijo que veía complicado que América consiguiera el campeonato en el actual torneo, como se interpretó en una entrevista que dio para el departamento de prensa del club.

“Nunca dije que América no estaba para campeón, solo que hay momentos que si no mantenemos un buen ritmo podemos perder y se nos complicaría ser campeones, no podemos estar jugando lapsos bien y lapsos mal, tenemos que jugar los 90 minutos bien, si no, no podremos aspirar a ser campeones”.

Comentó que se ha acoplado a la perfección con Federico Viñas: “Fede es un excelente jugador, tiene mucho talento, platico mucho con él, tenemos características similares porque los dos retenemos, ayudamos a la defensiva, corremos, nos entendemos bien, ambos escuchamos a los compañeros, no nos molestamos, ni hacemos cara cuando nos corrigen, lo hacemos con gusto”.

Henry espera que, el buen rendimiento que ha tenido en la temporada, le alcance para llegar a la Selección Mexicana.

“Trabajamos para eso, día a día en los entrenamientos y en la cancha para llegarle el ojo (al técnico Gerardo Martino), hay cosas por mejorar, me encantaría ser tomado en cuenta para este proceso”, sentenció.